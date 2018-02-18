Стало известно о беременности звезды шоу "Танцы со звездами"

В эфире программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" Елена Шоптенко подтвердила слухи о беременности, которые муссировались в СМИ уже давно. "Да, я беременна", – счастливо сообщила будущая мама.

"Я считаю, что беременность – не болезнь, я до этого вела активный образ жизни, поэтому не вижу повода это прекращать. Я буду двигаться до тех пор, пока мне будет не трудно двигаться. А, принимая во внимание мой тренированный организм, думаю, что проблем не будет. Тем более, буду получать больше кислорода, обмен веществ будет лучше, если активно двигаться во время беременности", – добавила она.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем

Слухи о том, что Шоптенко беременна, ходят уже несколько месяцев. Поводом для этого послужило то, что Елена стала скрывать свою фигуру под объемными платьями. Так, на церемонии вручения премии "Viva! Самые красивые-2018" Шоптенко появилась в синем платье, которое полностью скрывало ее фигуру.

Напомним, после расставания с танцором Дмитрием Дикусаром Алена Шоптенко вышла замуж за молодого человека по имени Алексей Иванов. Влюбленные расписались в 2016 году. Шоптенко не стала устраивать пышную свадьбу.