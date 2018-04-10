Это Роб и Джоли Свицер. Роб родом из США, а Джоли - Филиппинка.

Это Роб и Джоли Свицер. Роб родом из США, а Джоли - Филиппинка. Пара познакомилась на Филиппинах, в городе Себу-Сити. Роб и Джоли подружились и общались онлайн три года, прежде, чем снова встретиться и начать встречаться как пара. Особенностью их отношений было то, что они складывались на расстоянии. Пара встречалась только во время совместных путешествий. Каждые несколько месяцев пара выбирала страну, в которую они отправлялись, чтобы увидеть друг друга. И во время каждой встречи Роб и Джоли делали практически одно и то же фото. Многие люди любят фотографироваться на фоне достопримечательностей в забавных позах. Роб и Джоли придумали свою. Фото в объятьях друг друга в разных странах стало их традицией. Изначально пара показывала свои фото лишь семье и друзьям. Но после создания странички в Инстаграм, за их жизнью начали следить тысячи людей. У аккаунта Роба и Джоли более 5000 подписчиков. Путешествия были единственной возможностью для пары встретиться. И они очень полюбили это совместное занятие. После нескольких лет проживания в разных странах, Роб сделал Джоли предложение на Красной Площади в Москве. Пара наконец поженилась! И главное свадебное фото продолжило их любимую традицию.