Известную телеведущую Елену Филонову избили на свадьбе чиновника в Киеве (Видео)

В воскресенье, 18 февраля, в Киеве,на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и ведущей программы Instabox на телеканале Music Box Евы Субботиной избили телеведущую "Нового канала" Елену Филонову.

Об этом сама Филонова сообщила в прямом эфире в своем Instagram.

По словам ведущей, к ней подошел мужчина и заявил, что она толкнула его спутницу.

"Я обратилась к девушке и спросила, правда ли это. Она сказала, что все в порядке и ее никто не толкал. Но мужчина начал вести себя неадекватно, нападать на меня и оскорблять", – рассказала Филонова.

Через несколько секунд на видео появился мужчина, который высказал претензии к телеведущей. Филонова обозвала этого человека ган**ном, после чего тот подошел к женщине и применил физическую силу.

"Он же ненормальный", – кричала Филонова во время того, когда свидетели происшествия пытались ее успокоить.

Отметим, что мужчина на видео телеведущей очень похож на продюсера Music Box UA Дениса Коновалова. Судя по его странице в Instagram, Коновалов должен был присутствовать на свадьбе. До начала церемонии мужчина опубликовал в своем аккаунте фото с Мусеевым.

Добавим, что после инцидента ведущая "Нового канала" сняла видео в отделении полиции. На нем Филонова сообщила, что написала на заявление своего обидчика.