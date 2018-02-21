"Инспектор. Города" 5 выпуск: как прошла ревизия в Чернигове (Видео)

Сегодня в 22.00 в проекте "Инспектор. Города" ведущий "1+1" Владимир Остапчук отправится с инспекцией в "северную столицу Украины" Чернигов.

Ведущий откликнулся на многочисленные просьбы жителей этого города и посетил с проверкой общеобразовательную школу № 2, печально местный супермаркет "Симпатик" и инфекционное отделение больницы, которое известно плохими условиями проживания пациентов.

Так, несколько лет назад с ученицей школы №2 произошла трагедия - девушка совершила самоубийство. Чтобы проверить ответственность персонала школы и узнать, сможет ли он предупредить подобные случаи в будущем и спасти школьников от повторения трагедии, ведущий Владимир Остапчук вместе с командой устроили неожиданный эксперимент. Один из тайных агентов проекта во время индивидуальных уроков в школе сыграл роль депрессивного ученика, склонного к самоубийству. Как отреагируют учителя и попытаются ли помочь парню, телезрители увидят в сегодняшнем выпуске проекта "Инспектор. Города".

Другим обязательным "пунктом" в списке проверок Чернигова для команды проекта стал супермаркет "Симпатик", в который инспектора также пригласили жители города. Несколько покупателей этого магазина заболели сальмонеллезом после употребления продуктов из отдела кулинарии. Проверив условия, в которых готовится пища для магазина и хранятся продукты в торговом зале, Владимир Остапчук выявил ряд грубых нарушений, которые угрожают здоровью людей. В новом выпуске проекта "Инспектор. Города" жители Чернигова смогут воочию увидеть "закулисье" местного супермаркета и узнать, как хранятся продукты, которые они покупают ежедневно.

Одной из наиболее впечатляющих проверок в Чернигове для Владимира Остапчука и его команды стала инспекция инфекционного отделения местной больницы. Как оказалось, использованные шприцы лежат просто вокруг больницы, условия хранения пищи для больных не соответствуют никаким нормам, а единственный туалет для них является одновременно местом для курения. Ведущий проверит местные слухи о том, что врачи прибегают к мошенничеству, чтобы спасти отделения от закрытия. Владимир Остапчук проведет собственное расследование и узнает, что происходит в инфекционном отделении больницы. Он укажет на недостатки в условиях пребывания больных и задаст вопрос мэру города об их улучшении.

Могут ли родители быть спокойны за своих детей во время обучения, чем рискуют покупатели местного супермаркета "Симпатик", и правдивы ли слухи об инфекционном отделеним черниговской больницы, смотрите в новом выпуске проекта "Инспектор. Города" сегодня в 22.00 на "1+1".

Напомним, в проекте "Инспектор. Города" Владимир Остапчук проверяет города Украины по шести критериям: медицина, безопасность, образование, элита, еда и сфера услуг. Ведущий выставит баллы по каждому из них и узнает, насколько комфортно жить в городе. Проект стартовал с успешными показателями и превысил средние рейтинги сезона 2016 года. Первый выпуск собрал рекордную долю по аудитории 18-54 (города 50+) и один из лучших показателей по аудитории 18-54 (Украина).