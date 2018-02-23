Джим Керри обеспокоил друзей своим психическим состоянием

Американский актер Джим Керри переживает не лучшие времена в своей жизни.

Друзья голливудской звезды уверены, что ему нужна помощь, ведь 56-летний комик почти не выходит из дома, сильно похудел и постарел и даже не отвечает на звонки друзей.

Когда один из обеспокоенных друзей приехал без предупреждения домой к Джиму, то застал его в ослабевшем и истощенном состоянии.

Артист объяснил свое похудение тем, что якобы проходит особый детокс организма на соках и чае, однако здоровой его худоба точно не выглядит.

Но хуже то, что Керри ведет себя не совсем адекватно - по словам друга, он нес какую-то околесицу, после которой друзья актера уверены: его нужно показать психотерапевту.

Возможно, на знаменитость так сильно повлиял длительный стресс, связанный с самоубийством его бывшей девушки и длительным судебным процессом, во время которого родные Катрины Вайт обвинили его в доведении покойной до самоубийства.

Керри выиграл этот процесс, однако что-то с нем сильно надломилось после смерти возлюбленной.