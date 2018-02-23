Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине Розенко рассказал о повышении минимальной зарплаты в Украине
Новости: Госдеп обвинил РФ в усилении опасности для гражданских на Донбассе США призвали РФ одобрить миссию ООН на Донбассе
Новости: Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы Сухая ничья вывела "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы
Новости: Астроном-любитель случайно сделал первый в истории снимок рождения сверхновой Первый в истории снимок рождения сверхновой
X

Джим Керри обеспокоил друзей своим психическим состоянием

Джим Керри
01:51 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Друзья Джима Керри бьют тревогу: актер сильно похудел и почти не выходит из дома.

Американский актер Джим Керри переживает не лучшие времена в своей жизни.

Друзья голливудской звезды уверены, что ему нужна помощь, ведь 56-летний комик почти не выходит из дома, сильно похудел и постарел и даже не отвечает на звонки друзей.

Когда один из обеспокоенных друзей приехал без предупреждения домой к Джиму, то застал его в ослабевшем и истощенном состоянии.

Артист объяснил свое похудение тем, что якобы проходит особый детокс организма на соках и чае, однако здоровой его худоба точно не выглядит.

Но хуже то, что Керри ведет себя не совсем адекватно - по словам друга, он нес какую-то околесицу, после которой друзья актера уверены: его нужно показать психотерапевту.

Возможно, на знаменитость так сильно повлиял длительный стресс, связанный с самоубийством его бывшей девушки и длительным судебным процессом, во время которого родные Катрины Вайт обвинили его в доведении покойной до самоубийства.

Керри выиграл этот процесс, однако что-то с нем сильно надломилось после смерти возлюбленной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Джим Керри, Звезды, Знаменитости.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Травести дива Монро высмеяла советы Ольги Фреймут Слава Каминская похвасталась стилем дочери и сына Латиноамериканская телеведущая застраховала cвои ягодицы

Последние новости

Парень отрастил бороду и превратился из неудачника в горячего красавца (Фото) Парламент Нидерландов признал геноцид армян Звезды, о которых забыли: как живут сейчас актрисы культовых сериалов
Сегодня читают
01 В Черном море выловили редчайшую рыбу
02 Украинские бойцы уничтожили вражескую БМП: яркое видео
03 "Динамо" - АЕК: 0:0 события матча
04 Полузащитник обновил с "Барселоной" контракт с клаусулой €500 млн
05 Палкин о "мариупольском деле": Это знак, что футбольный беспредел будет наказан
Новости сегодня
04:46 Вот так выглядит дом, в котором проживала женщина с 40 кошками (Фото)
04:21 Неизвестный поджег редакцию интернет-портала в Ровно
04:10 50-летняя модель из Китая показывает, что время можно можно приостановить (Фото)
03:55 Основные причины, увеличивающие риск бессонницы
03:41 Порошенко просят назначить ответственного за освобождение крымских политзаключенных
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: Цель России - не только Украина Порошенко: Цель России - не только Украина
Новости: В Украине начал деятельность новый посол Мавритании В Украине начал деятельность новый посол Мавритании
Новости: В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине В Еврокомиссии назвали условия для транша Украине
Новости: Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото) Посторонним вход воспрещен: места, куда не пускают женщин (Фото)
Добавить комментарий
0