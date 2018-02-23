Олю Полякову сравнили с Леди Гагой

Украинская певица Оля Полякова участвует в новом сезоне шоу "Лига смеха", чем и поспешила поделиться со своими подписчиками, выложив интересное фотов своем Instagram . Вместо привычных белокурых волос певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка, голову артистки также украшал головной убор из перьев и бисера.

Столь необычный образ Суперблондинки вызвал ажиотаж в комментариях . Некоторые подписчики резко негативно, прой даже грубо высказались о столь смелом эксперименте со внешностью. Некоторые не упустили возможности напомнить Поляковой о ее возрасте. Однако многие подписчики одобрительно восприняли снимок и даже сравнили Ольгу со знаменитостью мирового уровня, Леди Гагой.