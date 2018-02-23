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Олю Полякову сравнили с Леди Гагой

Ольга Полякова
16:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Артистка опубликовала фото с короткими лавандовыми волосами и с экстравагантным макияжем.

Украинская певица Оля Полякова участвует в новом сезоне шоу "Лига смеха", чем и поспешила поделиться со своими подписчиками, выложив интересное фотов своем Instagram . Вместо привычных белокурых волос певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка, голову артистки также украшал головной убор из перьев и бисера.

 

Столь необычный образ Суперблондинки вызвал ажиотаж в комментариях . Некоторые подписчики резко негативно, прой даже грубо высказались о столь смелом эксперименте со внешностью. Некоторые не упустили возможности напомнить Поляковой о ее возрасте. Однако многие подписчики одобрительно восприняли снимок и даже сравнили Ольгу со знаменитостью мирового уровня, Леди Гагой.

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