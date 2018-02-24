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Анна Седокова показала в Instagram, как учит сына первым словам

Анна Седокова
16:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сексуальная певица Анна Седокова одна из многих звездных мам, которая успевает и карьерой заниматься, и детей воспитывать.

А недавно певица растрогала забавным роликом со своим младшим сыном Гектором. В Инстаграм Анна Седокова делится своими жизненными моментами. Если раньше артистка чаще публиковала сексуальные фото, то теперь в ее профиле больше всего можно увидеть семейные кадры с детьми, пишет Hochu.ua.

Последней такой публикацией стал видеоролик, на котором Седокова учит своего сына первым словам. Так, звезда просила Гектора сказать долгожданное слово "мама". Однако мальчик на видео лишь смеется в ответ.

Напомним, Анна Седокова родила сына в апреле прошлого года. По слухам, отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров, за которого она собиралась замуж. Но свадьба так и не состоялась, так как певица в итоге разошлась с возлюбленным. Отметим, что у артистки есть две старшие дочери - Алина и Моника.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Дети, Певица, Седокова, Семья.
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