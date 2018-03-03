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Известная модель показала свою фигуру после родов

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Бехати Принслу
02:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Прошло 2 недели с момента родов 28-летней модели Бехати Принслу, как она уже почти вернулась в прежнюю форму.

Свою фигуру жена солиста группы Maroon 5 Адама Левина продемонстрировала в Instagram, передает ТСН.

Как известно, о второй беременности Бехати Принслу сообщила осенью 2017 года, когда опубликовала фото, на котором виднелся округлившийся живот. Модель родила дочь 15 февраля. Ребенка назвали Гео Грейс. Звездная пара уже показала первое фото малыша.

Не прошло и месяца, как Принслу вернулась в дородовую форму. Знаменитость сделала публикации, где позировала в черно-белом белье. Сторонники отметили, что фигура модели существенно не изменилась, поэтому она может смело возвращаться на подиум.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Maroon 5, Бехати Принслу, Гео Грейс, Модель.
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