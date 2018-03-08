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Как украинские звезды поздравили женщин с 8 марта

Владимир Зеленский
18:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса: Мужчины украинского шоу-бизнеса не проигнорировали Международный день женщин и мило поздравляли всех женщин с праздником.

Известные музыканты, певцы, юмористы и ведущие присоединились к волне поздравлений, которые адресованы всем женщинам на свете. Креативные и философские, смешные и чувственные – именно такими заметками заполнили украинские селебритиз ленты в социальной сети Instagram.

Потап

Певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, поздравил всех людей с 8 марта. Знаменитость аргументировала, что у всех есть мама, поэтому философское поздравление близко каждому.

"Я думаю, геи и лесбиянки, транссексуалы и трансвеститы, бисексуалы и трисексуалы заслуживают поздравления с 8 марта. Да и вообще все, потому что у вас есть мамы! Они вас родили! И, не смотря на то, что жизнь порой к нам несправедлива и жестока, все равно спасибо им! Женщинам, которые дали нам жизнь, кормили и воспитывали, в которых влюбляешься и хочешь от них детей, которые сводят с ума, которые достигают высот, к которым хочется тянуться, от которых вдохновляешься! Женщина и есть жизнь!" – написал Потап.

Евгений Кошевой

Актер юмористического коллектива "Квартал 95" Евгений Кошевой также не проигнорировал 8 марта и записал видеопоздравление. Знаменитость отмечает, что "праздник весны должен быть всегда в сердце" каждой женщины, поэтому подарил всем динамичную песню.

Олег Скрипка

Известный музыкант Олег Скрипка по-особенному поздравил всех женщин с праздником. Нежное и романтическое поздравление с цветами не оставило равнодушным поклонниц звезды.

Григорий Решетник

Неизменный ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник с сыном мило поздравили женщин с праздником.

Владимир Зеленский

Знаменитый юморист и актер Владимир Зеленский забавно поздравил женщин с 8 марта. В видеообращении мужчина с юмором прокомментировал информацию об отмене Международного дня женщины.

Монатик

Популярный певец Монатик, который сейчас гастролирует в США, тоже приобщился к поздравительному флеш-мобу. Для этого он выбрал забавное видео с поздравлением.

Николай Тищенко

Украинский ресторатор и ведущий Николай Тищенко креативно поздравил женщин с праздником, опубликовав запись мальчика, который говорит, что все "девушки красивые".

Андрей Бидняков

Известный ведущий, который принимал участие в популярной программе "Орел и решка", Андрей Бедняков поздравил женщин из-за рубежа. Для смешного поздравления знаменитость привлек иностранца.

"С 8 марта! Вы – шикарные! Правда. Вы заставляете всегда идти вперед, и за это всем огромное спасибо!" – написал Андрей Бедняков.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, 8 марта, 8 марта 2018, Instagram, Владимир Зеленский, Международный женский день, Монатик, Олег Скрипка, Потап, Украинские знаменитости.
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