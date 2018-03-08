Виктория Бекхэм показала в Instagram свое детское фото

Соответствующая фотография появилась на Instagram странице звезды. На фото известная светская львица и гуру стиля мило нахмурилась на руках у матери. Звезда имеет короткую стрижку. Одета маленькая Виктория Бекхэм в терракотовый гольф, сарафан с цветочным принтом и белые гетры.

"Я училась у лучшей. Я люблю тебя, мама. Целую", – трогательно написала Виктория Бекхэм. Так звезда мило поздравила маму с Международным женским днем.

Кроме этого, певица опубликовала фото с дочкой Харпер Севен Бекхэм, написав, что отправляет ей поцелуи.

Виктория Бекхэм - жена известного футболиста Дэвида Бекхэма. Звезда является участником легендарной поп-группы Spice Girls и известным американским модельером. Вместе с мужем она воспитывает трех сыновей и дочь.