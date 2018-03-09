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Актер Хью Грант в пятый раз стал отцом

18:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: У британского актера Хью Гранта родился пятый ребенок.

Его возлюбленная, продюсер Анна Эберштейн родила ему еще одного ребенка. Однако радостной новостью поделились не родители, а бывшая Хью, актриса Элизабет Херли во время одного из телевизионных ток-шоу.

"На прошлой неделе у него родился еще один (ребенок). Ему было за 50, когда он всех их наплодил", – сказала Лиз. Она отметила, что из ее бывшего получился очень хороший папа.

"Рождение этих детей превратило его из очень жалкого человека в умеренно жалкого человека. Это улучшило его. Он поднялся по шкале", – добавила Херли.

Напомним, СМИ написали, что Грант и Эберштейн ждут третьего общего ребенка в январе. Как известно, еще двоих детей Хью Грант имеет от китайской актрисы Тинглен Хонг.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Анна Эберштейн, Беременность, Дети, Хью Грант, Элизабет Херли.
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