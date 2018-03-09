Ольга Сумская поделилась в Instagram редким снимком младшей дочери

По крайней мере, об этом свидетельствует ее активность в Facebook и Instagram. В личном микроблоге актрисы регулярно появляются фото со съемок, путешествий, а также многочисленные селфи.

В последнее время Сумская также начала публиковать в Instagram кадры, на которых запечатлены ее дочери. Фотографий с Антониной Паперной в микроблоге звездной мамы уже несколько, а вот фото Анны Борисюк появляются не часто. Новый кадр с дочерью Ольга опубликовала в честь 8 марта.

На снимке Анна позирует с букетом, сформировавшимся из цветов и фрукте, который сама собрала для мамы. "Лучший подарок маме на 8марта своими руками! С праздником!", - подписала фото Сумская .