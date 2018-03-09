https://telegraf.com.ua/files/2018/03/e0acd572bf5fb112c595e33688cdb366-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3949049-olga-sumskaya-podelilas-v-instagram-redkim-snimkom-mladshey-docheri.html
Ольга Сумская поделилась в Instagram редким снимком младшей дочери
Новости шоу бизнеса: Украинская актриса театра и кино 51-летняя Ольга Сумская не отстает от жизни и просто обожает социальные сети.
По крайней мере, об этом свидетельствует ее активность в Facebook и Instagram. В личном микроблоге актрисы регулярно появляются фото со съемок, путешествий, а также многочисленные селфи.
В последнее время Сумская также начала публиковать в Instagram кадры, на которых запечатлены ее дочери. Фотографий с Антониной Паперной в микроблоге звездной мамы уже несколько, а вот фото Анны Борисюк появляются не часто. Новый кадр с дочерью Ольга опубликовала в честь 8 марта.
На снимке Анна позирует с букетом, сформировавшимся из цветов и фрукте, который сама собрала для мамы. "Лучший подарок маме на 8марта своими руками! С праздником!", - подписала фото Сумская .
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