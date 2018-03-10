Виктория Бекхэм очень мило поздравила маму с днем рождения

Как известно, звезда выросла в британском графстве Хартфордшир. Мама Виктории Бекхэм Жаклин Адамс воспитывала троих детей, в то время как ее муж Энтони работал инженером-электронщиком. Звезда заявляла, что не хотела бы стать похожей на ее мать, однако все чаще выставляет теплые отношения напоказ.

Так, Виктория Бекхэм мило поздравила маму и дочь с Международным женским днем, написав, что "училась всего от лучшей". В день рождения Жаклин Адамс певица опубликовала трогательное сообщение с архивными фото. На фотографиях мама Виктории Бекхэм держит ее на руках. Знаменитости нет и года. Одета будущая звезда в белый костюмчик с вышивкой.

"С днем рождения, мама! Мы все любим тебя очень сильно!" – трогательно подписала фото Виктория Бекхэм.

На другом фото родители певицы счастливо позируют перед камерой с маленькой Викторией. Звезда забавно подписала фото, обратив внимание сторонников на стиль ее отца.

"Посмотрите, какие у моего папы усы", – написала Виктория Бекхэм, добавив смайлики.

Напомним, что несколько недель назад Виктория травмировала ногу во время семейного отдыха на лыжном курорте Уистлер в Канаде.