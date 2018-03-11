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Дженнифер Энистон и Джастин Теру будут иногда встречаться ради собак

Дженнифер Энистон
18:43 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актриса Дженнифер Энистон после развода поделит домашних любимцев со своим бывшим мужем.

Супруги Дженнифер Энистон и Джастина Теру после развода решили разделить между собой собак, к которым она всегда относились как к собственным детям.

Как известно, звездная пара объявила о своем разводе еще в феврале, однако последние вопросы относительно раздела имущества и даже собак они до сих пор решают между собой.

Во время отношений звезд у них было четверо собак. Таким образом после развода по согласию двух сторон, у Джастина останется питбуль, с которым он сейчас живет в Нью-Йорке. А у Дженнифер будут жить три собаки – Долли, Клайд и Софи – в одном из ее домов в Лос-Анджелесе.

Несмотря на большое расстояние между любимцами, пара согласилась иногда встречаться, чтобы увидеться с любимцами, поскольку они всегда относились к собакам, как к своим детям.

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Новости шоу бизнеса, Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон и Джастин Теру.
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