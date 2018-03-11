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Бетти Катру стала лицом модного бренда Ив Сена-Лорана

Бетти Катру
20:01 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Муза дизайнера Ив Сен-Лорана стала лицом его бренда.

Известная актриса и модель Бетти Катру, с которой известный кутюрье Ив Сен-Лоран случайно познакомился 51 год назад в ночном клубе, стала теперь лицом одноименного бренда.

Девушка нордической внешности еще в 1967 году заинтересовала дизайнера, но только в этом году в рамках Недели моды в Париже, Энтони Вакарелло (новый креативный директор Saint Laurent – "24") представил новую кампанию бренда, лицом которой стала муза знаменитого дизайнера – Бетти Катру.

Бетти подчеркивала андрогинные черты своей внешности с помощью мужской одежды – носила брюки, рубашки, джинсы, футболки и мужские пиджаки. Именно она и вдохновила Ива Сен Лорана на создание коллекции Le Smoking, соединявшей мужское и женское начало.

В новой кампании звезда представляет рок-н-ролльный стиль бренда в серии черно-белых фотографий, сделанных Дэвидом Симсом. В коллекции Saint Laurent Fall 2018 можно будет увидеть смокинги мужского покроя, платья с широкими плечами и глубоким декольте и другие стильные вещи.

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Новости шоу бизнеса, Бетти Катру, Ив Сен-Лоран, Муза Ив Сена-Лорана.
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