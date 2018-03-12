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Шерон Стоун порадовала подписчиков интересными фото

Смотрите фото (3)
Шерон Стоун
10:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В честь своего 60-летия актриса поделилась с фанатами стильными снимками.

Голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась с поклонниками праздничными кадрами с фотосессии для газеты New York Times.

 

На своей странице в Instagram фото, на которых Стоун запечатлена в черных брюках и соблазнительном белье. 

Поклонники моментально отреагировали и засыпали звезду хвалебными комментариями: все остались в восторге от не тлеющей красоты звезды.

"Слишком красивая! Буду молиться, чтобы через 20 лет выглядеть как она!", "Супер сексуальна", "Богиня", "Всегда молодая", - восхищались комментаторы. 

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