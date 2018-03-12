Камерон Диаз завершает актерскую карьеру

Как сообщают западные СМИ, 45-летняя американская актриса Камерон Диаз завершает свою актерскую карьеру, чтобы больше времени посвятить своему мужу, музыканту Бенджи Мэддену.

По словам актрисы и подруги Камерон Сельмы Блер, Диаз объяснила, что "с нее хватит" и она не планирует больше возвращаться на широкие экраны. "Ей больше не нужно сниматься, у нее отличная жизнь, даже не знаю, что может заставить ее вернуться в кино", – объяснила Блер.

Последняя работа Диаз – фильм-мюзикл "Энни", который вышел на экраны в 2014 году.

Также инсайдеры рассказали изданию Daily Star Sunday, что Камерон постоянно присылают различные сценарии, но она просто не заинтересована. "Она счастлива, влюблена и хочет максимально использовать свое свободное время", – объяснили источники, близкие к окружению актрисы.