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Камерон Диаз завершает актерскую карьеру

Камерон Диаз
20:31 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Последний фильм с участием Диаз вышел в 2014 году.

Как сообщают западные СМИ, 45-летняя американская актриса Камерон Диаз завершает свою актерскую карьеру, чтобы больше времени посвятить своему мужу, музыканту Бенджи Мэддену.

По словам актрисы и подруги Камерон Сельмы Блер, Диаз объяснила, что "с нее хватит" и она не планирует больше возвращаться на широкие экраны. "Ей больше не нужно сниматься, у нее отличная жизнь, даже не знаю, что может заставить ее вернуться в кино", – объяснила Блер.

Последняя работа Диаз – фильм-мюзикл "Энни", который вышел на экраны в 2014 году.

Также инсайдеры рассказали изданию Daily Star Sunday, что Камерон постоянно присылают различные сценарии, но она просто не заинтересована. "Она счастлива, влюблена и хочет максимально использовать свое свободное время", – объяснили источники, близкие к окружению актрисы.

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Новости шоу бизнеса, Актерская карьера, Актриса, Камерон Диаз, Карьера, Причина.
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