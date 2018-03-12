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Отец не поведет Меган Маркл к алтарю

Меган Маркл
20:43 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл отказалась от того, чтобы отец вел ее к алтарю во время свадьбы с принцем Гарри, и хотела, чтобы вопреки традициям это сделала ее мать.

Меган маркл каждый день сотрясает скандалами Букингемский дворец. По стране гремит новый скандал - Меган Маркл хотела, чтобы к алтарю ее вела мать, а не отец Томас Маркл.

Отношения актрисы с отцом довольно сложные. Как сообщают западные СМИ, неизвестно, есть ли господин Маркл в списке приглашенных на свадьбу. Однако такой ситуацией совсем не довольна королевская семья, которая не может допустить, чтобы Меган к алтарю повела ее мать.

"В королевской семье все понимают, почему Меган предпочла, чтобы мать повела ее к алтарю, но совсем не по традиции, когда такую роль берет на себя женщина, а не мужчина", - говорится в официальном комментарии.

Скорей всего, в таком случае, Меган маркл к алтарю поведет брат принца Гарри принц Уильям.

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Новости шоу бизнеса, Алтарь, Меган Маркл, Отец, Свадьба, Томас Маркл.
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