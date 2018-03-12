Отец не поведет Меган Маркл к алтарю

Меган маркл каждый день сотрясает скандалами Букингемский дворец. По стране гремит новый скандал - Меган Маркл хотела, чтобы к алтарю ее вела мать, а не отец Томас Маркл.

Отношения актрисы с отцом довольно сложные. Как сообщают западные СМИ, неизвестно, есть ли господин Маркл в списке приглашенных на свадьбу. Однако такой ситуацией совсем не довольна королевская семья, которая не может допустить, чтобы Меган к алтарю повела ее мать.

"В королевской семье все понимают, почему Меган предпочла, чтобы мать повела ее к алтарю, но совсем не по традиции, когда такую роль берет на себя женщина, а не мужчина", - говорится в официальном комментарии.

Скорей всего, в таком случае, Меган маркл к алтарю поведет брат принца Гарри принц Уильям.