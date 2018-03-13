В некоторых местах практически ничего не изменилось, другие же стали совсем иными.

Фотограф Лиза Вернер из Калифорнии недавно решила отправиться в Европу и создать новый необычный фотопроект, который показывает, как время меняет городские пейзажи и людей. Она взяла с собой несколько своих фотографий 30-летней давности и повторила их точно в тех же местах, в которых они были сделаны ранее. В некоторых местах практически ничего не изменилось, другие же стали совсем иными. Обычно, живя на одном месте, мы не замечаем плавных изменений вокруг, но на самом деле время не стоит на месте, и кадры, которые вы увидите ниже, отлично это доказывают.