Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек в свои 51 показывает, что женщина может выглядеть невероятно и без макияжа.

Американская и мексиканская актриса и продюсер Сальма Хайек в свои 51 показывает, что женщина может выглядеть невероятно и без макияжа. Соответствующие фотографии знаменитость разместила на странице в Instagram. Как известно, Сальма Хайек – одна из немногих актрис, которая не стесняется демонстрировать свою естественную красоту. Так, звезда сделала любительскую фотосессию. Популярная актриса позирует на фоне серой стены, что при солнечном свете имеет золотистый отблеск. Для фотосессии Сальма Хайек надела светлое платье, однако акцент сделала именно на лице. Актриса позировала с выпрямленным волосам без макияжа. Знаменитость даже не подвела губы, демонстрируя все свои прелести. "Вы – прекрасный ангел", "Так красиво", "Естественная красота", "Вы меня вдохновляете", – не сдерживали восторг поклонники Сальмы Хайек.