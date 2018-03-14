Всемирно известная американская модель Кендалл Дженнер стала героиней апрельского выпуска модного глянца Vogue.

Всемирно известная американская модель Кендалл Дженнер стала героиней апрельского выпуска модного глянца Vogue. 22-летняя звезда реалити шоу "Семейства Кардашян" уже в прошлом году была признана самой высокооплачиваемой моделью года, а уже сегодня она продолжает завоевывать лучшие обложки мира. Авторами невероятной фотосессии стал дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготта. Кендалл примерила несколько совершенно разных, но удивительных образов бренда Chanel, в которых выглядела, как настоящая фея. Просматривая фотографии, можно сразу почувствовать приход цветущей весны, поскольку модель позирует в легких и светлых "луках", дополняя их цветами и декорациями. На обложке глянца Дженнер позирует с попугаем в розовом платье из фатина. Вместе с птицей модель выглядит очень гармонично. В интервью для журнала Vogue звезда рассказала о том, как это быть моделью и с чем нужно бороться и мириться в некоторых моментах.