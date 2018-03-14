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У Анджелины Джоли появился новый бойфренд

Анджелина Джоли
21:23 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Анджелина Джоли в отличие от экс-супруга Брэда Питта, который на год отказался от интимных отношений, увлеклась новым мужчиной.

Увлечением 42-летней звезды стал 33-летний актер Гаррет Хедлунд. По информации издания, пара пока находится на начальной стадии отношений, обменивается электронными письмами и текстовыми сообщениями по несколько раз в день и планирует совместные ужины.

"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз в день и планирования встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", – рассказал источник, близкий к Джоли.

Джоли приятно, что за ней ухаживает такой галантный кавалер, которого она считает "более молодой и горячей" версией Брэда Питта, говорится в издании. Анджелине нравится, что он уделяет знаки внимания, которые ей льстят. Актриса призналась друзьям, что готова к новому роману, который стал бы отличной местью ее бывшему мужу.

Интересно, что одна из первых заметных ролей Хедлунда была в фильме "Троя", где актер сыграл роль Патрокла (собрата Ахиллеса, которого сыграл Питт). Говорят, что Джоли полюбила молодого актера еще во время съемок фильма "Несломленный", режиссером которого она была. Стоит добавить, что некоторое время Гаррет встречался с Кирстен Данст, которая сейчас ожидает первенца от актера Джесси Племонса.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Анджелина Джоли, Бойфренд, Гаррет Хедлунд, Знаменитость, Отношения.
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