"Мастер Шеф Подростки" 7 выпуск: на кухне сразятся королевы десертов (Видео)

Шоколадные фонданы и штрудели — это прошлый век, по мнению Кати. Двум королевам Наталье Левензон и Катерине Песковой Наталья Левензон предстоит сразиться друг против друга. Они стали капитанами у подростков на "Мастер Шеф".

Когда Наташа увидела свою конкурентку, то ничуть не смутилась. "Я ее сделаю в два счета", — говорит Левензон. Катя точно так же была уверена в своих силах. "Я на три головы выше, чем Наташа. И мои блюда мне нравятся намного больше, чем те, что готовит она", — говорит Пескова.

В первом конкурсе шоу Мастер Шеф участникам предстояло стать композиторами вкуса. "Битмейкеры биточков, Food DJ", — так назвал их Эктор Хименес Браво. В начале судьи делили подростков на команды и выбирали капитанов. Каждой команде нужно было приготовить одно блюдо, но рецепт знали только капитаны. Передать его своей команде, он смог лишь звуками, которые команда слышала через колонки. Сам капитан следил за командой через экран телевизора.

Участников на кухне встретили судьи. Они рассказывали о том, что школа и университет дают одну из самых важных вещей — дружбу. А чтобы дружеские отношения не угасали, их нужно поддерживать совместными делами. Поэтому судьи пригласили на проект одноклассников наших кулинаров-аматоров. У них была очень важная миссия: им нужно будет пробовать то, что приготовят наши участники в этом конкурсе.

Настало время в МастерШеф подвести итоги пройденного испытания. Команда синих сумела покорить сердца своих одноклассников, поэтому они отправились на балкон. А команда красных голосовала против тех, кто, по их мнению, справился с заданием хуже всего. На кухню зашел Эктор в черных очках и плаще, и предложил участникам выбрать конфету по цвету. Что в итоге будут означать выбранные цвета сладостей? Кому удалось удивить судей, а кто покинет проект навсегда?