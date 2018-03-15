Подруга Селены Гомес впала в депрессию, после того как пожертвовала певице почку

Осенью прошлого года Селена Гомес сообщила, что ей сделали операцию по пересадке почки, которую певице пожертвовала ее близкая подруга Франсия Райса. Несколько лет назад у Гомес обнаружили красную волчанку.

Селена очень быстро пошла на поправку. Однако восстановление 29-летней Франсии оказалось куда сложнее – она испытывала серьезные психологические проблемы.

"Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, так как я лишусь того, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия",- призналась она в интервью People.

На днях стало известно, что Гомес и Бибер решили взять паузу в отношениях. Виновницей расставания музыкантов называли маму Селены, которая была недовольна тем, что ее дочь возобновила роман со своим экс-бойфрендом.