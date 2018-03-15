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Светлана Лобода показала свой дом в Лос-Анджелесе

Светлана Лобода
19:12 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица берет перерыв в концертной деятельности до июня.

Совсем недавно Светлана Лобода сообщил о том, что она беременна. Артистка готовится стать мамой во второй раз.

"Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре, — сообщила Светлана поклонникам. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины – рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок, а вам, друзья, за вашу любовь и ваше признание! Да, вернусь к вам уже в июне!".

Малыш появится на свет в конце апреля-начале мая. Рожать звезда будет в США. В Лос-Анджелесе Лобода арендует виллу с бассейном и огромной террасой. На странице в Instagram Светлана поделилась коротким видео.

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Новости шоу бизнеса, Дом, Жилище, Знаменитость, Лос-Анджелес, Певица, Светлана Лобода, Фото.
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