48-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес украсила обложку апрельского номера Harper's Bazaar и рассказала в интервью изданию о своих отношениях с возлюбленным Алексом Родригесом.

48-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес украсила обложку апрельского номера Harper's Bazaar и рассказала в интервью изданию о своих отношениях с возлюбленным Алексом Родригесом. Хотя отношения Дженнифер и ее бойфренда Алексом выглядят серьезными, но идти под венец она не спешит. Я верю в брак, и я бы очень хотела встретить старость, будучи в серьезных отношениях. Но сейчас я не хочу торопиться. Мы прекрасно понимаем друг друга, чем могут похвастаться далеко не все пары, – призналась Лопес. Также она рассказала, что любимый прекрасно ладит с ее детьми – 10-летним Максом и Эммой, а она одновременно поладила с его дочерьми – 13-летней Наташей и 9-летней Эллой.