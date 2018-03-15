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Копия мамы: Милла Йовович показала свою младшую дочь

Милла Йовович
21:42 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: У актрисы двое детей – Эва и Дашиэл.

42-летняя американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович поделилась фото своей младшей дочери Дашиэл Иден Йовович-Андерсон, которая родилась в 2015 году. Отец малышки – супруг Миллы, режиссер Пол Андерсон. У них также есть старшая дочь Эва Габо Андерсон , которая появилась на свет в 2007 году. Не так давно Милла делилась фото с Эвой. Многие поклонники отметили, что девочка –копия мамы: "Какие красивые, очень похожи черты лица", "Доченька очень на Вас похожа!", – писали они. Похоже, что и младшая дочь Миллы пошла в маму.

"Посмотрите на мою малышку, сейчас она болеет, лежит в постели. Обе мои девочки болели и набирались сил со времен праздников.Это так расстраивает. В Лос-Анджелесе обострилась эпидемия гриппа", – подписала фото Милла.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Дети, Дочь, Знаменитость, Милла Йовович, Сходство, Фото.
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