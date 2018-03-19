Проект "Original Ideal" соединил в себе искусство портретной фотографии и нейробиологию, чтобы определить, какое именно представление о самих себе наш мозг считает идеальным.

Кто из нас хотя бы раз не мечтал изменить что-нибудь в своей внешности? Каждый наверняка найдет в себе что-то, что покажется ему несовершенным. Но как именно мы могли бы выглядеть, если бы наши лица, согласно нашим собственным представлениям, были идеальными? Проект "Original Ideal" соединил в себе искусство портретной фотографии и нейробиологию, чтобы определить, какое именно представление о самих себе наш мозг считает идеальным. Фотограф и автор идеи Скотт Чассерот отобрал группу волонтеров для проведения исследования, сфотографировал их, а затем создал по несколько измененных снимков на основе каждой фотографии. Затем участников подключали к специальному мозговому сканеру с ЭЭГ-датчиками, которые улавливали волны электромагнитного излучения человеческого мозга. Фотограф показывал волонтерам их же фотографии с измененными чертами лица, а реакция мозга испытуемых на эти кадры отображалась на электроэнцефалограмме. Таким образом, можно было сделать выводы о том, которое из увиденных изображений мозг воспринимал как некрасивое, а какое — как идеальное.