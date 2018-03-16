Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО Президент Украины заявил о завершении АТО
Новости: Правоохранители будут круглосуточно охранять Киев Правоохранители будут круглосуточно охранять Киев
Новости: Зрительский рекорд на матче "Динамо" - "Лацио" Зрительский рекорд на матче "Динамо" - "Лацио"
Новости: Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
X

Деми Мур ангажирует Брэда Питта обратиться к Каббале

Брэд Питт
21:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актер нашел утешение у давней подруги, которая убедила его обратиться к учению Каббала.

"Брэд искал что-то, чтобы поднять настроение. Деми предположила, что Каббала может стать решением ", – рассказал источник.

В учении Каббала использует темные заклинания, магические амулеты и другие практики, чтобы предотвратить психические атаки. И она очень надеется, что Брэд присоединится к таинственной секте, говорится в издании.

Стоит заметить, что 54-летний Питт сблизились с 55-летней Деми еще летом прошлого года, после развода с Анджелиной Джоли.

"Деми обратилась к Брэду и повела его на частные занятия йогой, чтобы помочь ему оставаться трезвым и натправить энергию на что-то полезное. Они были друзьями на протяжении десятилетий. Но теперь между ними появилась связь, с которой они никогда ранее не сталкивались", – добавил инсайдер.

По информации СМИ, актер активно изучает Каббалу, учится и смотрит различные обучающие видео, а также носит рюкзак со священными текстами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Брэд Питт, Деми Мур, Деми Мур и Бред Питт, Каббала, Каббала и Деми Мур.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

20-летняя Белла Торн показала небритые подмышки Monatik упал со сцены прямо во время концерта (Видео) Дочь Оли Фреймут мечтает попасть в популярный сериал "Школа"

Последние новости

Кайоде: Я очень рад стать игроком "Шахтера" Завьялов: Думаю, Усик станет абсолютным чемпионом мира Флойд Мейвезер оценил свои навыки в борьбе
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
04 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
05 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости сегодня
23:07 Сделай сам: мужчина строит недорогие экологические дома посреди леса (Фото)
23:01 Девушка создала необычную свадебную фотосессию ради тяжелобольного дедушки (Фото)
22:55 Посол Украины в ФРГ назвал "фатальными" переговоры об отмене санкций РФ
22:52 Доказана необходимость употребления оливкового масла женщинами
22:47 Мэй и Туск пришли к соглашению по делу отравления Скрипаля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы
Новости: В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео) В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео)
Добавить комментарий
0