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71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)

Сильвестр Сталлоне
00:05 Сегодня Телеграф
Trinixy
Фото: из открытых источников

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Сила и выносливость этого актера продолжает восхищать не менее, чем его достижения в кинематографе. Несмотря на то, что Сильвестру Сталлоне перевалило за 70, он не останавливает силовых тренировок, чем заслуженно хвастается, выкладывая в инстаграм видео своих спортивных достижений.

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Последнее видео заслуживает особого уважения, ведь такое под силу не каждому 20-летнему здоровяку.

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Актер комментирует фото словами, что «каждый стар настолько, насколько он сам это чувствует, чувствуют его суставы». Судя по видео, суставы Сталлоне в полном порядке.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Крид, Мотивация, Мужчины, Сильвестр Сталлоне, Тренажерный зал.
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