https://telegraf.com.ua/files/2018/03/sylvester-stallone-759-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3961097-71-letniy-stallone-gotov-dat-foru-molodyim-v-trenazhernom-zale-video.html
71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)
Новости шоу бизнеса: Вечно молодой "Рокки" показал, как подтягивается с отягощением в 45 кг.
Сила и выносливость этого актера продолжает восхищать не менее, чем его достижения в кинематографе. Несмотря на то, что Сильвестру Сталлоне перевалило за 70, он не останавливает силовых тренировок, чем заслуженно хвастается, выкладывая в инстаграм видео своих спортивных достижений.
Дочь Сталлоне снялась в соблазнительном боди для Love Magazine (Видео)
Последнее видео заслуживает особого уважения, ведь такое под силу не каждому 20-летнему здоровяку.
Сталлоне подтягивается на турнике с отягощением, закрепленным на поясе, весом в 45 кг!
Монахи Шаолиня продемонстрировали новую чудо-технику (Видео)
Актер комментирует фото словами, что «каждый стар настолько, насколько он сам это чувствует, чувствуют его суставы». Судя по видео, суставы Сталлоне в полном порядке.
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