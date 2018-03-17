71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)

Сила и выносливость этого актера продолжает восхищать не менее, чем его достижения в кинематографе. Несмотря на то, что Сильвестру Сталлоне перевалило за 70, он не останавливает силовых тренировок, чем заслуженно хвастается, выкладывая в инстаграм видео своих спортивных достижений.

Последнее видео заслуживает особого уважения, ведь такое под силу не каждому 20-летнему здоровяку.

Сталлоне подтягивается на турнике с отягощением, закрепленным на поясе, весом в 45 кг!

Актер комментирует фото словами, что «каждый стар настолько, насколько он сам это чувствует, чувствуют его суставы». Судя по видео, суставы Сталлоне в полном порядке.