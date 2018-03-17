Сейчас 60-летняя актриса Шэрон Стоун живет в доме, который вмещает в себе комфорт, стиль и гламур, вместе со своими тремя сыновьями.

Актриса Шэрон Стоун приобрела дом в Лос-Анджелесе после съемок в фильме "Основной инстинкт". Тогда он стал для нее местом для уединения от назойливых фанатов. "Были сумасшедшие фанаты, которые пытались попасть в мой дом. Полиция была там постоянно, пока им не надоело. Они сказали мне упаковать чемодан, потому что хотели забрать в отель. Поэтому мне пришлось найти новый дом, который имел бы соответствующие ворота", - рассказала звезда. Сейчас 60-летняя актриса живет в доме, который вмещает в себе комфорт, стиль и гламур, вместе со своими тремя сыновьями.