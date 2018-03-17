Популярная голливудская актриса Блейк Лайвли, известная по главной роли в сериале "Сплетница", посетила парк аттракционов.

Популярная голливудская актриса Блейк Лайвли, известная по главной роли в сериале "Сплетница", посетила парк аттракционов. Звезда повеселилась, не скрывая детского восторга. Соответствующие фотографии актриса опубликовала на странице в Instagram. На фото звезда радостно позирует со сказочными персонажами, не скрывая восторга, и даже соревнуется с ними в стиле. Для поездки в Диснейленд звезда выбрала обычную, но стильную одежду. Блейк Лайвли позирует на камеру в порванных брюках, белой футболке и клетчатой ​​рубашке. Звезда дополнила стильный образ кроссовками. Блейк Лайвли появилась перед поклонниками без макияжа, демонстрируя природную красоту. Известно, что в поездку актриса отправилась с подругами, с которыми решилась сесть на экстремальный аттракцион - американские горки. "Это мое официальное обращение. Теперь буду работать на минимальную заработную плату. Рада быть Чудовищем", - забавно прокомментировала фото Блейк Лайвли. Миллионы пользователей соцсети облюбовали опубликованные фотографии. "Это так мило", "Хорошая", "Детский релакс", - с восторгом комментировали фото сторонники Блейк Лайвли.