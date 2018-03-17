Ева Лонгория раскрыла пол будущего ребенка

16 февраля, Ева Лонгория отметила свой 43-й день рождения. Актриса призналась, что лучшим подарком для нее стала беременность первенцем.

Теперь же звезда, которая готовится к рождению малыша, поведала пол ребенка. Оказалось, что актриса и ее муж Хосе Антонио Бастон ждут сына!

Радостную новость звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" прокомментировала так: "Сейчас рождается все больше девочек, которые становятся феминистками. У них другой взгляд на то, как должно выглядеть мировое общество. И я так взволнована тем, что у меня будет мальчик. Я думаю, что мир нуждается в хороших мужчинах. Мой мальчик будет окружен успешными, образованными и сильными женщинами. И я считаю важным, чтобы ребенок уважал их".