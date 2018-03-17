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51-летний Венсан Кассель сделал предложение своей очень молодой возлюбленной

Венсан Кассель и Тина Кунаки
21:38 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Бывший муж Моники Беллуччи Венсан Кассель вновь решил жениться.

Фото обручальных колец невеста Тина Кунаки опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

 

i wish i woke up like this @lorealhair

Публикация от Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey)

Как известно, пара познакомилась в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, и не комментировали свои отношения до 2016 года.

В СМИ предполагали, что отношения Венсана Касселя с 20-летней Тиной Кунаки являются всего лишь романом, который вскоре закончится. Однако пара вместе уже 3 года, а их чувства не угасают. А, судя по последнему фото Тины, вскоре звезды готовятся к свадьбе.

Теперь же актер и модель воздерживаются от комментариев, однако бриллиантовое кольцо на пальце девушки говорит само за себя.

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Новости шоу бизнеса, Венсан Кассель, Моника Беллуччи, Тина Кунаки, Тина Кунаки и Венсан Кассель.
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