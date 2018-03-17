Мишель Андраде рассказала, как ухаживает за волосами

21-летняя украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде отметила, что она, как и все артистки и телеведущие, портит волосы укладками.

"Летом я не использую ни утюжок, ни фены. А вот зимой использую часто, потому что у меня достаточно густые волосы, они долго сушатся, и я могу заболеть", – прокомментировала Андраде.

Певица отметила, что для здоровой кожи и ее сияния нужно пить много воды. Лучшее лекарство для кожи – это вода, рыбий жир и хороший увлажняющий крем, – убеждена артистка.

У певицы возникли проблемы с кожей, когда она переехала жить в Украину. Андраде уверяет, что это все из-за изменения климата.

"А когда я снова поехала на родину (в Боливию – 24), кожа довольно получила витамин D, вдохновлялась и стала лучше", – отметила певица.