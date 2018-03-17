Наталья Могилеская поделилась отрывком из новой книги

Певица поделилась фотографией у зеркала на своей страничке в социальной сети и рассказала о скором выходе своей книги.

"Книга скоро... печатаем уже...". Ниже женщина привела отрывок из своей книги. В тексте видно, что Могилевская вкладывает душу в свое произведение.

"Нет смысла понять что либо из логики и из нашего детского ума, живущего простом дуальном мире. Мы умудряемся запутаться в двух соснах. А их могло быть и три и больше. Возможно есть миры, где кроме добра и зла, солнца и луны, бога и дьявола, есть еще несколько величин. Где звуковые, магнитные, электрические волны видны и слышны существам, которые имеют более чем 5 чувств. Отпустите свою фантазию. Скромность в свое время подсказала мне, что возможно человек не единственное что придумала Вселенная. И не факт что самое совершенное. Моя собака лучше слышит чем я. Вот уж не задача. Человек высокомерен, считая что он вершина эволюции....

Наша привычка пытаться все понять, взвесить и объяснить бесполезна. Нам нужно учиться чувствовать, слушать, любить... Мы слишком редко обращаемся к своей Душе, а не к уму, мы потеряли этот навык, и его восстанавливать прийдется бережно и постепенно, как лежачий больной, заново учится ходить."