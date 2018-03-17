Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет
Новости: Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок" Россия отрицает разработку отравляющего вещества "Новичок"
Новости: Биатлон: результаты мужской гонки преследования в Холменколлене Биатлон: результаты мужской гонки преследования в Холменколлене
Новости: Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика Беременная Кейт Миддлтон впечатлила образом в День святого Патрика
X

Наталья Могилеская поделилась отрывком из новой книги

Наталья Могилевская
18:53 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица поделилась с фанатами отрывком со своей книги.

Певица поделилась фотографией у зеркала на своей страничке в социальной сети и рассказала о скором выходе своей книги.

"Книга скоро... печатаем уже...". Ниже женщина привела отрывок из своей книги. В тексте видно, что Могилевская вкладывает душу в свое произведение.

"Нет смысла понять что либо из логики и из нашего детского ума, живущего простом дуальном мире. Мы умудряемся запутаться в двух соснах. А их могло быть и три и больше. Возможно есть миры, где кроме добра и зла, солнца и луны, бога и дьявола, есть еще несколько величин. Где звуковые, магнитные, электрические волны видны и слышны существам, которые имеют более чем 5 чувств. Отпустите свою фантазию. Скромность в свое время подсказала мне, что возможно человек не единственное что придумала Вселенная. И не факт что самое совершенное. Моя собака лучше слышит чем я. Вот уж не задача. Человек высокомерен, считая что он вершина эволюции....

Наша привычка пытаться все понять, взвесить и объяснить бесполезна. Нам нужно учиться чувствовать, слушать, любить... Мы слишком редко обращаемся к своей Душе, а не к уму, мы потеряли этот навык, и его восстанавливать прийдется бережно и постепенно, как лежачий больной, заново учится ходить."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Книга Наташи Могилевской, Наталья Могилевская, Певица Наталья Могилевская.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Холостяк 8 сезон, 2 выпуск: Рожден попрощался сразу с несколькими участницами (Видео) Звезда "Основного инстинкта" показала свой роскошный особняк 71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)

Последние новости

Нурмагомедов: Макгрегор - младенец Дэны Уайта Девушка устроила свадебную фотосессию ради своего умирающего дедушки (Фото) Форвард "Ромы" о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Сегодня читают
01 Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 17 марта 2018: все знаки зодиака
04 В Украине объявлено о завершении АТО
05 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
Новости сегодня
20:21 Селезнев отметился шикарным голом за "Акхисар" (Видео)
20:20 Эти фрукты помогут вам легко похудеть
20:02 Если бы украинские знаменитости были мультяшными персонажами (Фото)
20:00 Президент на передовой вручил награды военным ВСУ
19:59 Президент "Бешикташа" рассказал о желании подписать Роналду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов РФ объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: В МИД отреагировали на претензии посольства РФ относительно выборов В МИД отреагировали на претензии РФ
Новости: Ученые NASA вдохновились "Звездными войнами" при создании ремонтных роботов (Видео) Ученые NASA вдохновились "Звездными войнами" при создании ремонтных роботов (Видео)
Добавить комментарий
0