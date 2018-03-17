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Ведущая Катя Осадчая похвасталась новым снимком

Катя Осадчая
19:26 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Катя Осадчая поделилась ярким снимком на фоне шикарного желтого автомобиля.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, известная по участию в проектах "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" и "Голос страны", показала снимок на фоне эксклюзивного желтого авто.

Известная телеведущая, которая совместно с Юрием Горбуновым воспитывает двоих детей, успевает не только на съемки популярных телепроектов, но и отдыхать и посещать стильные светские мероприятия. Так, Катя Осадчая опубликовала фото с эксклюзивным Рorsсhe.

Малышка на миллион. Недевичьи радости: 700 лошадиных сил, карбоновый капот и крыша, и цвет. Когда-то и у меня будет такое авто, – подписала снимок ведущая.

На фото звезда позирует в черном стильном комбинезоне, который она дополнила бело-розовыми кроссовками. Съемка состоялась в элитном автосалоне.

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Новости шоу бизнеса, Катя Осадчая, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Телеведущая Катя Осадчая, Фото Кати Осадчей.
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