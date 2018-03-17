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Ким Кардашьян показала трогательное фото со своей семьей

Ким Кардашьян
19:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян опубликовала милый снимок со своей мамой и бабушкой.

Светская львица Ким Кардашьян стала одной из самых обожаемых моделей среди подписчиков социальной сети Instagram, которые непрестанно следят за ее жизнью и с нетерпением ждут ее новых снимков.

В недавнем времени Ким Кардашьян снова решила порадовать своих поклонников и выложила на свою страничку в Instagram новое фото, на котором она изображена вместе со своей мамой и бабушкой. Это обворожительное фото с очаровательными женщинами настолько восхитило пользователей социальной сети, что они засыпали Кардашьян своими комплиментами. Эти женщины на снимке.

Отметим, что недавно Ким Кардашьян сменила свой имидж. Она решила вернуть своим волосам натуральный цвет, что в данный момент считается последним писком моды.

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