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Alyosha порадовала фанатов снимком со своими сыновьями

Alyosha
22:19 Сегодня Телеграф
https://24tv.ua
Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Alyosha выложила в Instagram снимок со своими детьми.

Знаменитая украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Кучер-Тополя) редко кичится своими детьми и показывает их общественности. Однако звезда все же опубликовала фото, на котором видно уже достаточно взрослых сыновей – Романа и Марка.

Соответствующие фотографии появились на Instagram странице певицы.

Как известно, Alyosha воспитывает детей с вокалистом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Если же совместные фото с мужем и со съемок часто можно увидеть в блоге певицы, то фото детей – это большая редкость. Вероятно, так звездная пара предохраняет их от излишнего внимания общества.

"Веселые будни с маленькими феромонами", – подписала фотографию певица, добавив хэштег "мамины будни".

Хотя на снимке совсем немного видно 5-летнего Романа и 2-летнего Марка, сторонники все обрадовались такому сюрпризу от Alyosha.

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