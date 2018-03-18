Анна Хилькевич рассказала об отношениях и переменах в жизни

Актриса Анна Хилькевич — приглашенный редактор в онлайн-журнале Hello. В своей колонке она рассказывает об отношениях, любви к дочери и переменах в жизни женщины после рождения ребенка.

Анна Хилькевич в трогательной манере ведет повествование о том, что произошло с ее жизнью, после того, как родилась ее дочь — Арина. Этот текст, ровно как и колонка смой Анны набрал популярность из-за того, что девушка поднимает такие знакомые и близкие для многих девушек темы.

Анна Хилькевич поднимает темы материнства, рассказывает о своих эмоциях по поводу материнства и о том, как это перевернуло ее жизнь.

"Безусловно, с рождением Арианны в моей жизни изменилось многое, но все же внутри я осталась той, кем меня знали близкие люди, друзья и коллеги. При этом я стала гораздо старше, а все мое внимание переключено на одного маленького человека. Конечно, про моего любимого мужа я не забываю, но ему сейчас достается меньше внимания. Теперь наши нужды всегда на втором плане. Отвезти дочку в садик, в бассейн, на занятия, найти новое жилье - такое, где ей будет хорошо и комфортно жить и учиться. Не свалить это все на няню или бабушку, а самим проводить с ней максимум возможного времени. Дети — наше будущее, наша счастливая старость... Я хочу дать ей настолько много, насколько у меня получится, при этом не избаловав ее," — говорит актриса.

"Дочь помогает мне лучше понять себя. Благодаря Арианне я стала еще ближе со своей мамой... Точнее, теперь я лучше ее понимаю. Нет чувства сильнее материнского! Любовь к дочери делает меня лучше, заставляет работать интенсивнее, ответственнее относиться к тому, что я делаю. Я становлюсь лучшей версией себя. Теперь я - женщина, мать, а не девчонка, которой меня до сих пор воспринимают мои поклонники. Еще недавно я была немного эгоистична, теперь же стала терпимее. Теперь все ради семьи, ребенка и мужа, и это не удручает, а радует. Разумеется, и у меня бывают моменты, когда накрывает "серая туча", но это случается нечасто," — продолжает Анна Хилькевич.

"Если говорить о характере дочери, то от меня она точно унаследовала активность и трудолюбие. Арианна очень улыбчивая и позитивная, как и мой муж, хотя у нас вообще все в семье такие. А вот ее принципиальность — это точно заслуга Артура. Они очень похожи в мелочах, в предпочтениях в еде, они даже спят в одинаковых позах, а еще оба любят щекотку".