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Сергей Притула рассказал о забавной выходке сына

Сергей Притула
10:52 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярный украинский телеведущий Сергей Притула поделился забавной семейной историей.

По его рассказу, сын Дмитрий сумел "потроллить" отца. Историей ведущий поделился на странице в Facebook.

Как известно, Сергей Притула - счастливый отец двух детей. Актер рассказывает, что его 10-летний сын принес милую табличку с надписью "Я верю в супергероя, его имя Папа".

Такие слова могли растрогать Сергея Притулу. Ведущий понял, что у него растет добрый и любящий сын. Однако после рождения второго ребенка - девочки Соломии - у школьника появилась другая табличка с надписью "Иногда быть старшим братом даже лучше чем супергероем".

"После рождения Соломийки в его комнате на стене появилась еще одна рамочка с текстом. И я понял, что в доме растет тролль!" - написал Сергей Притула, пожелав хороших семейных выходных.

 

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Новости шоу бизнеса, Facebook, Ведущий, Личная Жизнь, Семья, Сергей Притула, Сын.
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