Победители 3 сезона "Лиги смеха" признались, в честь кого назвали команду

По словам участников "Загорецкой Людмилы Степановны" прототипом их команды стала реальная женщина. Правда, ее фамилию ребята немного изменили. Об этом рассказали в интерью Кате Осадчей в "Светской жизни".

"Когда была первая репетиция нашей команды, мы сидели напротив ее кабинета. Мы там немножко изменили фамилию, чтобы не ломать судьбу человеку. Людмила Степановна ее зовут. Она была не Загорецкая, а Закалюжная", - поделились ребята.

Также они обратились к настоящей музе команды, напомнив, где они учатся. "Закалюжна Людмила Степановна привет, вы заведующая складом в седьмом общежитии национального университета "Львовская политехника". В вашу честь была названа наша команда. Но вы за лужами, а мы – за горами", - сказал участник команды Виктор Розовый.

Кроме того участники команды рассказали, как им работалось с тренером Юрием Горбуновым. "Очень хорошо. Очень хороший мужик нам попался, очень мы его любим. А мы и не пошли, все, мы больше не будем играть в "Лиге смеха", потому что без Юрия нет Загорецкой", - ответили звезды юмористического шоу.