Крутая подборка снимков Бон и Пон, которые очаровывают своим жизнелюбием и стилем с первого взгляда.

Крутая подборка снимков Бон и Пон, которые очаровывают своим жизнелюбием и стилем с первого взгляда. Бон и Пон женаты вот уже 37 лет.Эта японская пара пенсионеров задаст жару своим чувством стиля и своим чувством юмора многим молодым: на их аккаунт в Инстаграме bonpon511 подписано более 540 000 пользователей. Обоим Бон и Пон уже за 60, их волосы уже поседели, но это не значит, что новая одежда и мода - это не про них, как раз наоборот.