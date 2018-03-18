Британский монарх проехался на Ducati по дорогам Лондона.

Британский монарх проехался на Ducati по дорогам Лондона. Британский монарх, который ожидает появления третьего ребенка, решил побунтовать, проехав по улицам Лондона на дорогом мотоцикле. Так, принц Уильям нарушил обещание: оседлал Ducati несмотря на просьбы Кейт Миддлтон больше этого не делать во время ее беременности из-за лишних переживаний. Несмотря на плотный график в семье британской семьи монарх все же находит время и для развлечений. Принц Уильям не забыл о старых увлечениях и принял участие в футбольном соревновании. Герцог Кембриджский присоединился к команде "Вильсон", одев фиолетовую футболку и белые шорты британской сборной по футболу. В наряде принц Уильям подчеркнул свою приверженность спортивному клубу "Астон Вилла", одев носки с бордово-синими полосками.