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Скандально известный актер из "Сватов" попал в больницу

Федор Добронравов
05:16 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: соцсети

Новости шоу бизнеса: Госпитализирован актер Федор Добронравов, который был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Популярный российский актер Федор Добронравов, который прославился благодаря роли в украинском сериале "Сваты", сейчас находится в больнице, однако по какой именно причине не сообщается.

Соответствующую информацию обнародовала его агент Ирина Сойкина, пишут "РИА Новости".

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"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", – заметила она.

К слову, кроме "Сватов", Добронравов снялся также в таких известных лентах, как "Ликвидация" и "День радио", а также является народным артистом России. Актер также известен благодаря своим театральным работам. 

22 ноября Служба безопасности Украины на три года запретила российскому актеру Федору Добронравову въезд на территорию страны за нарушение миграционного законодательства и публичную поддержку аннексии Крыма Российской Федерацией.

Позже актер был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

29 ноября стало известно, что Госкино официально запретило сериал "Сваты", в котором снимался актер Федор Добронравов.

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Новости шоу бизнеса, Актеры, Больница, Госпитализация, Кино, Новости кино, Сваты, Сериалы, Федор Добронравов, Фильмы.
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