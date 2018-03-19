Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео)

Вчера, 18 марта, Трио "Nude voices" сошлось в вокальном поединке "Голоса страны" с Елизаветой Байрак. В 8 выпуске 8 сезона "Голоса страны" трио "Nude voices" и Елизавета Байрак из команды Тины Кароль ошеломили зрителей интересным исполнением, спев микс из трех песен: Dua Lipa – "New Rules", Rihanna – "Work" и Onuka – "Vidlik". Все звездные тренеры были в восторге. По их мнению, это было самое мощное и лучшее выступление батлов 8 выпуска. Тина оставила в своей команде сына Таисии Повалий Дениса и его трио "Nude voices".