Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму Порошенко сделал заявление касательно выборов РФ в аннексированном Крыму
Новости: Ведущие мировые страны воздерживаются от поздравлений Путина Ведущие мировые страны воздерживаются от поздравлений Путина
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
Новости: Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео) Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео)
X

Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)

Зианджа
10:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Участница шоу "Голос страны" Зианджа победила в боях Алексея Баклана и осталась в проекте.

Зианджа, которую когда-то знали как Борис Апрель, победила в боях Алексея Баклана.Выступление артистов расхвалили все члены жюри. Музыканты исполнили песню Lana Del Rey "Summertime Sadness".

Особенно отметила выступление Зианджы певица Тина Кароль, которая предсказала большую популярность этому выступлению.

После долгих колебаний Потап решил оставить в проекте Зианджу, однако Баклан также шоу не покинул – его похитила Кароль.

Выступление Зианджы и Алексея Баклана на шоу "Голос страны"

"Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", – прокомментировала победу Зианджа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Борис Апрель, Голос страны, Зианджа, Команда Потапа, Потап.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Новый Холостяк рассказал, что его привлекает в девушках Улыбка до ушей: милые щеночки, которые выглядят, как плюшевые Бунтарский дух: принц Уильям оседлал мотоцикл и сыграл в футбольном матче

Последние новости

Стало известно, сколько заработал министр юстиции Украины за 2017 год Украинская диаспора призывает отправить в оккупированный Крым миссию ОБСЕ "Хачериди нужно разобраться в себе": Хацкевич - о ситуации с защитником "Динамо"
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
05 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
Новости сегодня
11:05 Компания Audi огласила стартовую цену своего первого электромобиля
10:39 Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.03 - 25.03)
10:39 Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
10:39 НАПК проведет полную проверку э-деклараций нардепов Ляшко и Лозового
10:28 Веселые открытки, в которых можно узнать себя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Брюсселе на заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска На заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска
Новости: Ситуация на дорогах Украины: снегопады в 6 регионах страны Ситуация на дорогах Украины
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0