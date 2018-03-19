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Анджелина Джоли рассказала о том, что ее не устраивает в своей внешности

Анджелина Джоли
18:36 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитость рассказала, что во время первой беременности на ее лице появились пигментные пятна.

На днях Анджелина Джоли дала интервью американскому журналу InStyle, в котором ответила на вопросы о красоте.

Знаменитость рассказала, что во время первой беременности на ее лице появились пигментные пятна, что очень ее раздражало. Актрисе пришлось прибегнуть к специальным процедурам, чтобы избавиться от потемнений.

"Я смотрю в зеркало и вижу, что похожа на свою мать. Это меня согревает. Я вижу себя стареющей, и мне это нравится: значит, что я живая и просто становлюсь старше. Это, конечно, не значит, что я люблю свои пигментные пятна. Однако я вижу все свои недостатки, и отношусь к ним спокойно", — призналась Джоли.

По словам Энджи, ей искренне жаль людей, которым некомфортно жить в своем теле.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Внешность, Лицо, Пятна, Пятна на лице.
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