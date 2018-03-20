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Беременная Алена Шоптенко впервые показала заметно округлившейся живот

Алена Шоптенко
17:31 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Укранская танцовщица показала округлый животик на светской вечеринке.

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая ждет первенца, посетила мировую премьеру балета Children of the Night, где она продемонстрировала округлившийся животик.

Таким образом беременная звезда не только одной из первых оценила балет, но и поддержала свою коллегу по проекту "Танцы со звездами", с которой сидит в жюри, Екатерину Кухар.

Именно для нее – украинской примы-балерины и ее мужа, премьера Национальной оперы Украины Александра Стоянова этот балет был создан хореографом и артистом Staatsballett Berlin Александром Абдукаримовым.

Кроме Алены светское мероприятие посетили новоиспеченный тренер "Лиги смеха" Влад Яма с женой Лилией, участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко, Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, участники "Танцев со звездами" - актер Юрий Ткач и хореограф Илона Гвоздева и многие другие.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Children of the Night, Алена Шоптенко, Беременность, Екатерина Кухар, Живот, Премьера балета.
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