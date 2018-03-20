Беременная Алена Шоптенко впервые показала заметно округлившейся живот

Украинский хореограф Алена Шоптенко, которая ждет первенца, посетила мировую премьеру балета Children of the Night, где она продемонстрировала округлившийся животик.

Таким образом беременная звезда не только одной из первых оценила балет, но и поддержала свою коллегу по проекту "Танцы со звездами", с которой сидит в жюри, Екатерину Кухар.

Именно для нее – украинской примы-балерины и ее мужа, премьера Национальной оперы Украины Александра Стоянова этот балет был создан хореографом и артистом Staatsballett Berlin Александром Абдукаримовым.

Кроме Алены светское мероприятие посетили новоиспеченный тренер "Лиги смеха" Влад Яма с женой Лилией, участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко, Александр Скичко с женой Елизаветой Юрушевой, участники "Танцев со звездами" - актер Юрий Ткач и хореограф Илона Гвоздева и многие другие.