Роберт Ленглендс получит Абелевскую премию в этом году

Обладателем Абелевской премии, одной из самых престижных для математиков, стал канадский ученый Роберт Ленглендс, сообщается на сайте награды.

Математик получил премию за свою работу 1967 года. Ленглендс разработал программу, которая указала на глубокие связи, лежащие между двумя разными областями математики: теорией чисел и теорией представлений.

Церемония награждения премией состоится в Осло 22 мая. Размер денежного вознаграждения составляет 715 тысяч долларов.

Ленглендс родился в Нью-Вестминстере (Британская Колумбия) в 1936 году. Окончил Университет Британской Колумбии со степенью бакалавра в 1957 году, там же в 1958 году получил степень магистра.

Докторскую диссертацию защитил в Йельском университете в 1960 году. В настоящее время является профессором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси (США).